Wien will Rechte von Kindern stärker im Asylgesetz verankern

Wien sieht Handlungsbedarf in Sachen Menschenrechte - und zwar im Hinblick auf den Umgang mit Kindern und Jugendlichen im Asylbereich. Das hat der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Montag bei der Präsentation des Tätigkeitsberichts des Wiener Menschenrechtsbüros betont. Die Rechte von Kinder müssten stärker im Asylgesetz verankert werden, appellierte er an den Bund, hier entsprechende Schritte zu setzen.