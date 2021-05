Mitglieder eines Schlepperrings in Linz vor Gericht

Für den Prozess wurde der Schwurgerichtssaal extra mit einem zusätzlichen Möbelstück ausgestattet: Auf einer Stellage hinter dem Vorsitzenden lagerte der umfangreiche Akt. Der Großteil der Angeklagten wurde aus der U-Haft vorgeführt, ein kleinerer Teil ist auf freiem Fuß. Die Männer im Alter von 23 bis 46 Jahren sind alle im Irak geboren und lebten zuletzt in Oberösterreich bzw. in Wien. Mit einer Ausnahme sind sie irakische Staatsbürger, entweder Asylberechtigte bzw. subsidiär Geschützte oder Asylwerber. Einige sind strafrechtlich in Österreich bereits in Erscheinung getreten, andere sind unbescholten. Ein 35-Jähriger hat die britische Staatsbürgerschaft, betrieb in Wien ein Lebensmittelgeschäft und soll die Geldtransfers erledigt haben.

Der „Banker“ der Gruppe soll der 35-jährige in Wien lebende Brite sein. Bei ihm wurden rund 97.000 Euro - laut seinem Anwalt „betriebliches Kapital“ seines Supermarkts - in einem Tresor sichergestellt. Ihm wird zur Last gelegt, eine fünfstellige Summe mittels des sogenannten Kafala-Systems an einen möglichen Hintermann verschoben zu haben. Beim Kafala-System handelt es sich um ein im arabischen Raum übliches Zahlungssystem, das keinerlei Regularien unterliegt und sich daher auch nur schlecht nachvollziehen lässt. Im Wesentlichen funktioniere das so, erklärte der Staatsanwalt: Der Flüchtling hinterlege im Irak oder in der Türkei bei einem Mittelsmann eine größere Summe, beispielsweise 10.000 Euro, für die gesamte Flucht. Wenn er in Deutschland angekommen sei, bestätige er das und die Schlepper bekommen von einem anderen Kafala-Banker - in diesem Fall in Österreich - ihren Lohn. Es gebe kaum Transaktionen, sondern einmal im Jahr werde unter den Beteiligten ein Saldo gebildet und via Kurier ausgeglichen. Für die Behörden ist das extrem schwer nachvollziehbar.