Politprominenz klar für Rettung der „Wiener Zeitung“

Die von der türkis-grünen Bundesregierung geplante Einstellung der „Wiener Zeitung“ stößt zunehmend auf Widerstand. Nun haben sich eine ganze Reihe von ehemaligen Kanzlern, Vizekanzlern, Ministern, Landeshauptleuten und weiterer Politprominenz quer über alle Parteigrenzen hinweg in einer Deklaration zur Rettung der „Wiener Zeitung“ an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gewandt. „Die ‚Wiener Zeitung‘ muss weiterleben“, so die Botschaft.

Ehemalige Politikerinnen und Politiker plädieren nun in einer gemeinsamen Erklärung für den Fortbestand des Mediums. „Jede Stimme weniger am Zeitungsmarkt ist ein Verlust an Meinungsvielfalt und Medienpluralismus, und das in einer Zeit, in der ein faktenorientierter, nüchterner und unabhängiger Qualitätsjournalismus wichtiger ist denn je“, heißt es in einer der APA vorliegenden „Deklaration“, die am Montag an Kurz und Kogler übermittelt wurde.