Lentos-Ausstellung widmet sich der „Wilden Kindheit“

Unbeschwert soll die Kindheit sein, eine Zeit, an die man sich gerne erinnert. Das tun u.a. zwölf Künstler in Videointerviews, so blicken etwa Georg Baselitz, Wim Wenders, Patti Smith oder Yoko Ono zurück, um zu ergründen, welchen Einfluss dieser Lebensabschnitt auf ihre Kreativität hat. Diese Gespräche bilden den Schwerpunkt der Ausstellung „Wilde Kindheit - Ideal und Realität von 1900 bis heute“, die am Mittwoch im Lentos in Linz startet.