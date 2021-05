Zahlreiche Rufe nach Pflegereform und Angehörigen-Entlastung

Am Vortag des Internationalen Tags der Pflegenden haben Hilfsorganisationen wie auch Politik eine rasche Umsetzung der angekündigten Reform im Pflegebereich eingefordert. Hilfswerk und Volkshilfe drängten am Dienstag auch auf eine Job- und Ausbildungsoffensive in diesem Bereich, ebenso die SPÖ, die ein „5-Punkte-Paket“ vorlegte. Ebenso gefordert wurde die Entlastung pflegender Angehöriger, etwa von der Volkshilfe, vom ÖVP-Seniorenbund und vom SPÖ-Pensionistenverband.

Es brauche die Pflegereform, und zwar genau jetzt, erklärte Hilfswerk-Präsident Othmar Karas (ÖVP) auf einer Pressekonferenz mit dem Institut für Höhere Studien (IHS). „Wir müssen uns die Pflegereform leisten: zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit, aber auch als Motor des Aufbaus“, sagte er. IHS-Expertin Monika Riedel rechnete vor, dass jedem Euro Investition in die Pflege ein Vielfaches an Wertschöpfung gegenüberstehe: „Wir können davon ausgehen, dass ein Euro Investition in die Pflege 1,7 Euro an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung sowie 0,7 Euro an Steuern und Sozialversicherung einbringt.“