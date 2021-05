Thiem will in Rom „einen Level draufsetzen“

Tennis-Ass Dominic Thiem ist beim persönlichen „Race to Paris“ in Rom angekommen. Wenige Tage nach seinem Halbfinal-Aus beim Comebackturnier in Madrid gegen Alexander Zverev hofft der Österreicher beim erneuten „Tausender“ in der Ewigen Stadt auf ein ähnlich starkes Abschneiden. Allerdings sind die Voraussetzungen doch anders, deshalb hat Thiem im Vorfeld seines Auftaktmaches gegen den Ungarn Marton Fucsovics besonders „viel und lange“ trainiert.