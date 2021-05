Spitalsärzte sollen weiter länger arbeiten dürfen

„Ja, wir haben vor, dass wir die Opt-out-Regelung um weitere vier Jahre, bis Mitte 2025 verlängern, mit diesen 55 Stunden. Das heißt, wenn ein Arzt selber heraus optiert, dann kann man weiterhin 55 Stunden in der Woche arbeiten“, erklärte ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag im Ö1-“Morgenjournal“. Danach soll weitere drei Jahre eine Wochenarbeitszeit von bis zu 52 Stunden erlaubt sein.

Auch die FPÖ ortet in der Verlängerung der Regelung den „falschen Weg“: „Auch im Spitalswesen braucht es Nachwuchs. Rund 40 Prozent der Spitalsärzte werden in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen“, so FPÖ-Chef Norbert Hofer. Die Antwort könne nur eine Ausbildungsoffensive sein. Mit der Verlängerung der Arbeitszeitregelung werde das Problem nur für weitere drei Jahre überdeckt.