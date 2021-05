Bayern und Österreich öffnen Mittwoch kleinen Grenzverkehr

Er sei „sehr froh, dass sich die Lage bei euch auch deutlich verbessert hat“, sprach Söder die Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich unter 100 an. In Bayern lag der Wert bei 116. „Was für uns am wichtigsten war, ist, dass die südafrikanische Variante in Tirol eingedämmt werden konnte.“ Deutschland hatte Tirol wegen des Auftretens der südafrikanischen Coronavirus-Variante als Risikogebiet eingestuft und den Reiseverkehr stark eingeschränkt.

Kurz erhielt am Dienstag außerdem den „Freiheitspreis der Medien“ auf dem von der Weimer Media Group (WMG) veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel. Am Rande der Veranstaltung in den Bavaria Filmstudios in München forderte er ein Ende der deutschen Quarantäne-Regeln. „Was ich hoffe ist, dass die Quarantäne-Regelungen bald aufgehoben werden“, sagte Kurz der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ja durchaus argumentierbar, so Kurz weiter, dass es Quarantäne-Regeln brauche, wenn auf der einen Seite der Grenze die Ansteckungen zehn oder 20 mal so hoch seien wie auf der anderen Seite der Grenze. „Aber wenn die Ansteckungszahlen ungefähr gleich sind oder in einem Nachbarland sogar niedriger sind als im eigenen Land, dann ist dies schwer argumentierbar.“