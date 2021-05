Raffl schoss Washington mit Debüt-Tor zum Sieg

Mit einem spektakulären ersten Tor für die Washington Capitals hat Michael Raffl sein Team am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zum Sieg geschossen. Der Villacher Stürmer traf im Spiel gegen die Boston Bruins drei Sekunden vor der Schlusssirene aus spitzen Winkel zum 2:1-Endstand. Raffl, der am 12. April von den Philadelphia Flyers geholt worden war, wurde auch zum Spieler des Abends gewählt.

Bei den Capitals kam dagegen Superstar Alexander Owetschkin zum Einsatz. Der Russe hatte in sieben der jüngsten acht Partien angeschlagen pausiert und erklärte sich nach seinem Comeback fit für das Play-off. Die Capitals erhalten dann auch verstärkte Zuschauer-Unterstützung. Die Behörden in Washington gaben bekannt, dass die Capital One Arena ab Freitag zu 25 Prozent mit Fans gefüllt werden darf, was rund 5.000 Zuschauer bedeutet. Zuletzt waren 2.133 Fans zugelassen.