Vermittlungsgespräch zu Blümel-Akten wackelt

Das von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) initiierte Vermittlungsgespräch zur Aktenlieferung des Finanzministeriums an den Ibiza-Untersuchungsausschuss steht bereits vor dem Termin Mittwochnachmittag auf wackeligen Beinen. Just eine Stunde vor Beginn um 16 Uhr tagt nämlich der Hauptausschuss des Nationalrats. Zudem besteht die Opposition auf dem Erscheinen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), was aber am Vormittag nach wie vor fraglich war.