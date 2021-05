Bandscheibenvorfall bei harter Landung laut EuGH kein Unfall

Eine harte Flugzeuglandung ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht automatisch ein Unfall - und rechtfertigt somit keinen Anspruch auf Schadenersatz. Dies sei unabhängig von der Wahrnehmung einzelner Passagiere und gelte dann, wenn die Landung in „Einklang mit den für das betreffende Flugzeug geltenden Verfahren und Betriebsgrenzen“ erfolgt sei, urteilten die europäischen Höchstrichter am Mittwoch in Luxemburg (Rechtssache C-70/20).