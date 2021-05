Kurz: Schritt Bayerns zum kleinen Grenzverkehr „erfreulich“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Ankündigung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vom Dienstag, den kleinen Grenzverkehr ab Mittwoch wieder zuzulassen, als „positives Signal“ bezeichnet. Dass Bayern den kleinen Grenzverkehr erlaubt, „ist erfreulich“. Man wolle natürlich schnell reagieren und eine ähnliche Verordnung vorbereiten, sagte der Bundeskanzler am Mittwoch am Rande des Ministerrats.

Gleichzeitig verwies Kurz darauf, dass mit den weitreichenden Öffnungen ab 19. Mai ja auch die Quarantäneregeln allgemein abgebaut werden sollen - man gehe also noch weiter, so der Bundeskanzler. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage zur Ankündigung Bayerns, die Sachlage werde „geprüft und an einer Lösung gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt gearbeitet“.