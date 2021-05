Tennis-Ass Thiem nach Kampf im Achtelfinale von Rom

Dominic Thiem hat mit Mühe, aber letztlich souverän sein erstes Match beim Masters-1000-Sandplatzturnier in Rom gewonnen. Der Weltranglistenvierte aus Österreich setzte sich am Mittwoch gegen den starken Ungarn Marton Fucsovics nach 2:32 Stunden mit 3:6,7:6(5),6:0 durch. Thiem war im zweiten Satz gegen den Weltranglisten-44. Fucsovics nur noch zwei Punkte vom Aus entfernt, drehte das Match aber noch. Im Achtelfinale trifft Thiem am Donnerstag auf den Italiener Lorenzo Sonego.