„klagenfurter ensemble“ startet mit Jonke aus dem Lockdown

Nach zweimaliger Verschiebung setzt das „klagenfurter ensemble“ seine erste Premiere nach dem Lockdown am erstmöglichen Termin an: Am 19. Mai gehen die Scheinwerfer im Theater Halle 11 für die „Jonke Suite“ anlässlich des 75. Geburtstages des Dichters an. Regisseur Rüdiger Hentzschel legt dabei den Schwerpunkt auf gesellschaftskritische Positionen des Dichters, die vor allem in dessen frühen Schriften zu finden sind, so die Ankündigung bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.