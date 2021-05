Regierung segnete Anti-Terror-Paket ab

Das nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt vereinbarte Anti-Terror-Paket ist heute vom Ministerrat beschlossen worden und geht damit in die parlamentarische Behandlung über. Die größten Aufreger darin: nach Terror-Paragrafen Verurteilte können bei bedingter Entlassung zu einer Fußfessel verpflichtet werden und es wird ein neuer Straftatbestand für religiös motivierte Verbrechen eingeführt.

Auch für die islamische Glaubensgemeinschaft ändert sich zu deren Ärger einiges. So muss unter anderem künftig eine Art Imame-Verzeichnis geführt werden. Zudem wird die Religionsgesellschaft ausdrücklich gesetzlich verpflichtet, eine Aufstellung aller ihr zugehörigen Einrichtungen zu führen. Weiters wird als Aufgabe der Gesellschaft die Vorlage der Aufzeichnungen über die Rechnungslegung zu Überprüfung des Verbots der Inlandfinanzierung verankert. Ein bisher wenig beachteter Passus besagt, dass die islamische theologische Ausbildung in Zukunft nicht auf die Uni Wien beschränkt ist sondern auch z.B. in Graz, Salzburg und Innsbruck über Kooperationen angeboten werden kann.