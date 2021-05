Bande von Internet-Betrügern zerschlagen - Millionenschaden

Im Kampf gegen Cybercrime haben Ermittler eine internationale Bande von Anlagebetrügern auffliegen lassen. Bisher zehn Personen stehen im Verdacht, gutgläubige Anleger mit falschen Versprechungen um insgesamt rund 30 Mio. Euro gebracht zu haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte. Die Bande soll Anlageportale im Internet betrieben haben, auf denen hohe Gewinne mit der Investition in Finanzwetten, Kryptowährungen und ähnliche Finanzprodukte versprochen wurden.

Bei einer internationalen Polizeiaktion seien am Dienstag fünf Tatverdächtige in Bulgarien und ein weiterer in Israel aufgrund von europäischen Haftbefehlen festgenommen worden, sagte der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, Jürgen Brauer. Ein Verdächtiger sei noch flüchtig. Die Bandenmitglieder seien 32 bis 65 Jahre alt und hätten deutsche, bulgarische, israelisch-rumänische, polnische, dänische und belgische Staatsangehörigkeiten.