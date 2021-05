Landeverbot für Indien, Südafrika und Brasilien verlängert

Flugzeuge aus den Virusmutationsgebieten Indien, Südafrika und Brasilien dürfen zumindest bis Anfang Juni nicht in Österreich landen. Das geltende Landeverbot, das am kommenden Dienstag ausgelaufen wäre, ist bis 6. Juni verlängert worden. Dies geht aus einer neuen Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor, die am gestrigen Mittwoch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde.