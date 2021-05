Speed-Auftakt am Matterhorn und fairerer Ski-Weltcupkalender

„Die Rennen am Matterhorn wären die ersten grenzüberschreitenden in der Geschichte des Weltcups - mit Start und Ziel in unterschiedlichen Ländern“, teilte Swiss Ski mit. Der Start der Männer-Abfahrt befindet sich auf Gobba di Rollin (in 3.899 m Höhe) in der Schweiz, das Ziel auf Laghi Cime Bianche (2.814) in Italien. Geplante Termine wären zwischen dem Söldener Saisonauftakt (zwei Riesentorläufe) Mitte/Ende Oktober und den Slaloms in Levi Mitte November.