Neue Festwochen-Ausstellung als vielstimmiger Anti-Chor

Es ist ein so vielstimmiger wie vielgestaltiger Chor künstlerischer Positionen, der sich bei der Festwochen-Ausstellung „And if I devoted my life to one of its feathers?“ in der Kunsthalle Wien erhebt. Kurator Miguel A. López schlägt einen breiten, man könnte auch sagen arbiträren Bogen über den Globus und seine Themen. Der im bunten Gewirr nur schwer auszumachende rote Faden ist dabei die Anti-Position, wie bei der Präsentation am Freitag deutlich wurde.