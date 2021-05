AKW Mochovce: Burgenlands LH Doskozil sieht EU gefordert

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht bei der Atomkraft die EU gefordert, denn diese habe seiner Meinung nach das Thema „aus den Augen verloren“. Konkret zur Betriebsgenehmigung für den slowakischen Atommeiler Mochovce 3 meinte er am Rande einer Pressekonferenz am Freitag in Eisenstadt, dass niemand über einen Reaktor in der Nähe von Österreich erfreut sei.