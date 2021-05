NEOS orten „Dirty Campaigning“ der ÖVP

Die NEOS orten Dirty Campaigning gegen Mitglieder des Untersuchungsausschusses seitens der ÖVP. Der türkise Klub lege „Sudel-Dossiers“ über Abgeordnete der Opposition an, um die Mandatare und den U-Ausschuss zu „diskreditieren“, kritisierte Generalsekretär Nikola Donig Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz. Betroffen seien NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper und SPÖ-Abgeordneter Kai Jan Krainer.

Am heutigen Freitag habe Krisper ein E-Mail von ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger bekommen, aus dem hervorgehe, dass Referenten und Abgeordnete des ÖVP-Klubs mit einer niederösterreichischen PR-Agentur Dossiers über Mitglieder des Ibiza-U-Ausschusses anlegten, berichtete Donig. Dass das Mail an Krisper ging, sei wohl offensichtlich ein Versehen gewesen, meinen die NEOS. In dem Mail finden sich demnach (öffentlich bekannte) Zitate von Krisper sowie von anderen über Krainer und Krisper. Im Anhang war laut Donig aber auch ein rund 50-seitiges Dossier über Krainer.