Chinesischer Rover „Zhurong“ auf dem Mars gelandet

Mit der Landung des Rovers „Zhurong“ auf dem Mars hat China einen Meilenstein in der Raumfahrt erreicht. Der kleine Roboter sei am Samstag auf dem Roten Planeten gelandet, berichteten chinesische Staatsmedien. Der gut 200 Kilometer schwere Rover soll rund drei Monate die Atmosphäre und den Boden des Mars untersuchen, Bilder aufnehmen sowie einen Beitrag zur Kartierung der Oberfläche leisten. Der Name „Zhurong“ leitet sich von einem Feuergott der chinesischen Mythologie ab.