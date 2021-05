Nächtliche Ausgangsbeschränkungen enden Samstag um 24 Uhr

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen enden am Samstag um 24 Uhr. Der Hauptausschuss hatte diese Corona-Schutzmaßnahme zuletzt bis 15. Mai verlängert. Mit einer am Freitag kundgemachten Verordnung nimmt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein auch die bei Entfall des Paragrafen 2 „Ausgangsregelung“ nötigen kleinen Änderungen in der 4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung vor. Am Mittwoch treten dann die großen Lockerungen für Gastronomie, Hotels, Kultur und Sport in Kraft.