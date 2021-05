644 neue Corona-Infektionen in Österreich

Die Lage bessert sich zunehmend: 644 neue Corona-Infektionen sind seit Freitag in Österreich verzeichnet worden. Das liegt weit unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (911). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 71,6 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Samstag gibt es in Österreich 11.151 aktive Fälle, um 1.651 weniger als am Freitag. 15 Todesfälle gab es laut Gesundheitsministerium seit Freitag. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie 10.470 Tote in Österreich gefordert.