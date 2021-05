Mindestens zwölf Tote durch Tornados in China

In China haben zwei Tornados eine Spur der Verwüstung hinterlassen: Durch die Stürme im Osten sowie im Zentrum des Landes wurden nach Behördenangaben vom Samstag mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 400 weitere verletzt. In der Metropole Wuhan stürzten etwa 30 Wohnhäuser ein, 26.000 Haushalte waren dort ohne Strom.

Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 260 Stundenkilometern traf einer der Tornados am Freitag auf Wuhan. Nach Behördenangaben wurden in der Millionen-Metropole acht Menschen getötet und 280 weitere verletzt. Zunächst hatten die Behörden in Wuhan sechs Tote gemeldet.