Djokovic mit Sieg gegen Tsitsipas in sein 12. Rom-Halbfinale

Der Serbe Novak Djokovic und der Italiener Lorenzo Sonego sind Samstagmittag beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom in das Halbfinale eingezogen. Der topgesetzte Djokovic drehte die am Vortag wegen Regens unterbrochene Partie gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas zum 4:6,7:5,7:5-Erfolg. Der ungesetzte Sonego schaltete nach Dominic Thiem (4) mit dem Russen Andrej Rublew (7) durch ein 3:6,6:4,6:3 den nächsten Favoriten aus. Die beiden Sieger trafen noch am Samstag aufeinander.