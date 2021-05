Einige Hundert demonstrierten in Wien gegen Corona-Maßnahmen

Am Samstagnachmittag haben sich erneut Gegner der Corona-Maßnahmen in Wien versammelt. Nach einer Kundgebung im Resselpark beim Karlsplatz gab es einen Demozug über den Ring Richtung Augarten. Nach Polizeischätzung haben sich einige hundert Personen an der als „Großdemonstration“ beworbenen Veranstaltung beteiligt. Diese ist bisher laut Polizei eher ruhig verlaufen. Es gab jedoch mehrere Personenkontrollen, darunter auch bei gewaltbereiten Hooligans, sowie einige Festnahmen.