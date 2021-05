Einige Hundert demonstrierten in Wien gegen Corona-Maßnahmen

Am Samstagnachmittag haben sich erneut Gegner der Corona-Maßnahmen in Wien versammelt. Nach Polizeischätzung haben einige hundert Personen an dem als „Großdemonstration“ beworbenen Demozug vom Resselpark beim Karlsplatz bis zum Augarten teilgenommen. Der Protestzug ist laut Polizei eher ruhig verlaufen. Es gab jedoch mehrere Personenkontrollen, darunter auch bei gewaltbereiten Hooligans, sowie einige Festnahmen. Um 17 Uhr wurde die Demo wie vorgesehen beim Augarten beendet.