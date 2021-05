Extinction Rebellion-Aktivisten blockierten Fahrbahn in Wien

Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben am Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt beim Ministerium für Umwelt und Klimaschutz mit Holzpaletten und einem großen Schild mit einem „X“ - das Symbol der Gruppe - die Fahrbahn blockiert. Die Manifestanten saßen u.a. auf dem Asphalt, sangen „Power to the People“ und sorgten damit für Verkehrsbehinderungen. Ein Großaufgebot der Polizei ist an Ort und Stelle.