St. Pölten nach 1:2 gegen Austria Bundesliga-Letzter

Der SKN St. Pölten wird die Fußball-Bundesliga-Saison auf dem letzen Platz beenden. Die Niederösterreicher verloren in der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe am Samstag bei der Wiener Austria 1:2 und müssen nun auf ein Relegations-Play-off hoffen, sind also vom Ausgang der 2. Liga abhängig. Fix oben bleiben Altach nach einem 3:0-Heimsieg gegen Ried und die Admira trotz eines 0:2 in Hartberg. Die Hartberger bleiben der Austria im Kampf um den Gruppensieg auf den Fersen.

St. Pölten bliebe noch die Relegation. Rücken Wacker Innsbruck oder Austria Klagenfurt in der 2. Liga nicht in die Top zwei vor, werden die Niederösterreicher am 26. und 29. Mai in Hin- und Rückspiel gegen den am Ende besser Platzierten dieser beiden Vereine antreten. Der Sieger des Duells darf künftig in der Bundesliga antreten.