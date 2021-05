Pro- und anti-israelische Kundgebungen im Zentrum von Wien

Vor dem Hintergrund der Eskalation im Nahen Osten haben sich einige hundert Menschen am Samstagnachmittag im Zentrum Wiens versammelt. Neben der Staatsoper trafen jüdische Studenten zusammen. Ein Aufmarsch pro-palästinensischer Aktivisten in der Nähe war kurzfristig untersagt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent, um ein Aufeinandertreffen der gegnerischen Gruppierungen zu verhindern.

Sprecher beklagten den wachsenden Antisemitismus in europäischen Staaten. Auch die jüngste pro-palästinensische Kundgebung in Wien vor einigen Tagen sei von Antisemitismus geprägt gewesen. „Europäische Juden für die Politik Israels verantwortlich zu machen, ist antisemitisch“, erklärte ein Vertreter der European Union of Jewish Students. „Doch wir lassen uns nicht einschüchtern“, fügte er hinzu. Antisemitismus dürfe keinen Platz in unserer Gesellschaft finden.