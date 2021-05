Ein Schwerverletzter nach Messerattacke in Wiener Neustadt

Bei einer Messerattacke ist am Samstagabend in Wiener Neustadt ein 60-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach Polizeiangaben in das Landesklinikum in der Statutarstadt gebracht und dort intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Verdächtige, der 19-jährige Stiefsohn des Angegriffenen, war zunächst geflüchtet. Er wurde allerdings in der Nacht auf Sonntag festgenommen.