Kobe Bryant postum in Hall of Fame aufgenommen

Der tödlich verunglückte Basketball-Superstar Kobe Bryant ist postum in die Hall of Fame des Basketballs aufgenommen worden. Seine Frau Vanessa Bryant sprach bei der Ehrung am Samstag (Ortszeit) in Springfield im US-Staat Massachusetts anstelle ihres Mannes - und fand sehr emotionale Worte. „Ich bin mir sicher, dass er jetzt im Himmel lacht, weil ich ihn in der Öffentlichkeit loben werde“, sagte sie.