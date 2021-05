Mehrere Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt in Wien

Im Wiener Stadtgebiet ist die Polizei am Samstag wegen mehrerer Fälle von häuslicher Gewalt ausgerückt. So soll im Bezirk Fünfhaus ein 27-Jähriger seine Ex-Freundin mit einem Messer bedroht haben. In Favoriten schlug ein 23-Jähriger seine Freundin auf der Straße. Und in Meidling drohte ein Mann seiner Frau und seinen Kinder am Telefon mit dem Umbringen.