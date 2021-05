Weiter Rückgang bei Corona-Neuinfektionen vor Öffnung

673 Corona-Neuinfektionen sind in Österreich seit gestern, Samstag, gemeldet worden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (860). Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 67,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. „Vom jetzigen Zeitpunkt her gesehen war das der letzte Lockdown“, sagte Niki Popper in der ORF-Reihe „Bei Budgen“. Die Gefahr der kommenden Öffnungen (am Mittwoch) schätzt der Simulationsexperte als „nicht groß“ ein.