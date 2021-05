Corona-Bonus für Ärzte und Pfleger wird begrüßt

Der von der Regierung am Samstag angekündigte Corona-Bonus von durchschnittlich 500 Euro für Ärzte und Pflegepersonal wird rundum begrüßt. Manche hielten allerdings mehr für angebracht: Die Gewerkschaft pochte auf 1.000 Euro für alle Beschäftigten mit erhöhtem Infektionsrisiko, die FPÖ auf ihren „Österreich-Tausender“ - und auch die Notwendigkeit der großen Pflegereform wurde unterstrichen.

Die Ärztekammer zeigte sich erfreut über das Zeichen der Wertschätzung. Ein solches wäre „ohne Frage längst und höchst verdient“, sagte Vizepräsident Harald Mayer am Sonntag in einer Aussendung. Schließlich gingen die Bediensteten im Spitals- und Pflegebereich seit über einem Jahr konstant an ihre Leistungsgrenzen und darüber hinaus. Auch das Hilfswerk begrüßte den Bonus, pochte aber auf eine substanzielle Pflegereform.