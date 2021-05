Nadal mit Dreisatzsieg gegen Djokovic zum 10. Rom-Titel

Der Spanier Rafael Nadal hat am Sonntag seinen 10. Titel beim Masters-1000-Tennisturnier von Rom geholt. Der 34-Jährige besiegte im Finale als Nummer zwei den topgesetzten serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic in einem sehenswerten Match 7:5,1:6,6:3. Nadal verkürzte mit dem Sieg bei diesem Sandplatz-Klassiker zwei Wochen vor Beginn der French Open in Paris im Head-to-Head mit Djokovic auf 28:29. In der Anzahl an Masters-1000-Titeln steht es zwischen den beiden nun 36:36.