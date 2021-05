Laut Ralf Schumacher Red Bull „nicht so weit wie Mercedes“

Ralf Schumacher ist mittlerweile eher skeptisch, dass Red Bull Racing den Formel-1-Seriensieger Mercedes im WM-Kampf schlagen kann. „Langsam schwindet mir etwas die Hoffnung“, sagte der ehemalige Rennfahrer am Montag bei einem digitalen Presse-Event des Senders Sky, für den Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher als Experte arbeitet. „Red Bull muss schon einen großen Schritt nach vorne machen“, betonte der 45-jährige Deutsche.

Weil beim Klassiker am kommenden Wochenende in Monaco die Motorleistung auf dem engen Stadtkurs von Monte Carlo keine besonders ausschlaggebende Rolle spielt, sieht er Red Bull mit dem aktuellen WM-Zweiten Max Verstappen dort mit Chancen gegen Spitzenreiter Lewis Hamilton und Mercedes. Der siebenfache Weltmeister aus Großbritannien gewann bereits dreimal in Monaco (zuletzt 2019), Verstappen noch nie.