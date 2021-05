2.700 Migranten erreichten spanische Exklave Ceuta

Mindestens 2.700 Migranten haben am Montag von Marokko aus die benachbarte spanische Enklave Ceuta erreicht. Nach Angaben der spanischen Behörden handelte es sich um einen „Rekord“ binnen eines Tages. Einige hätten mit Schwimmringen oder in kleinen Schlauchbooten das spanische Territorium an der nordafrikanischen Küste erreicht, sagte ein Behördensprecher. An einigen Stellen hätten die Migranten wegen Ebbe auch zu Fuß gehen können, andere wiederum überquerten die Landgrenze.