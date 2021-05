Vor ÖSV-Entscheidung - OÖ-Präsident zurückgetreten

Parallel zum Prozess um die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel ist vor dem (heutigen) Treffen des Wahlausschusses Oberösterreichs Ski-Landesverbandspräsident Fritz Niederndorfer mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das machte der LSV OÖ per Aussendung bekannt. Bis zur Wahl des neuen Präsidiums übernimmt Vizepräsident Bernhard Zauner die OÖ-Geschäfte. Zauner wird auch am ÖSV-Wahlausschuss am späteren Dienstag in einem Hotel in Anif bei Salzburg teilnehmen.