Filmfestival Vienna Shorts heuer online und im Kino

Angesichts der anstehenden Coronalockerungen ist nun klar, dass das Wiener Kurzfilmfestival Vienna Shorts seine heurige 18. Ausgabe zumindest teilweise auch als haptisches Realevent über die Bühne wird gehen lassen können. Immerhin rund ein Drittel der geplanten 310 Filme können auf der großen Leinwand erlebt werden. Am 27. Mai fällt der offizielle Start zum Filmreigen, der dann am 1. Juni seinen Abschluss findet.

Im Stadtkino im Künstlerhaus sind demnach alle Werke der vier Wettbewerbsprogramme zu erleben. Einzig der mit 1.500 Euro dotierte Österreichische Musikvideopreis wird am 30. Mai im Jazzclub Porgy & Bess unter 16 Beiträgen vergeben - inklusive einem Konzert der Band EsRAP. Und auch ins Freie wagt man sich, sind doch drei Veranstaltungen in Kooperation mit dem VOLXkino am Karmelitermarkt vorgesehen - darunter die Eröffnung und die Preisverleihung.