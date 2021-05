NEOS wollen Rückkehr zur Sachpolitik

Die NEOS haben am Dienstag ein Antragspaket für einen unternehmerischen Neustart im morgigen Plenum angekündigt. Jetzt sei der Zeitpunkt zur Sachpolitik zurückzukehren, betonte Klubobfrau Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz vor der Klubklausur. Die Pinken seien es leid, dass das Land in den Fesseln der Krise der ÖVP gefangen sei, so Meinl-Reisinger.