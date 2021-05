Kritik in Österreich nach Erdogans „Fluch“

„Ich verfluche den österreichischen Staat. Er will wohl, dass die Muslime den Preis dafür zahlen, dass er die Juden einem Genozid unterzogen hat“, wurde Erdogan angesichts der Solidarität der österreichischen Bundesregierung mit Israel im Konflikt mit der palästinensischen Hamas zitiert. Erdogan reagierte damit auf das Hissen der israelischen Flagge auf dem Bundeskanzleramt und dem Außenministerium in Wien. Der Präsident kritisierte außerdem Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), dem er „antitürkische Erklärungen“ aus „rein innenpolitischem Kalkül“ vorwarf.

Kritik an den Aussagen Erdogans kam auch aus der FPÖ. Bundesparteiobmann Norbert Hofer, der das Hissen der israelischen Fahne kritisiert hatte, warf Erdogan eine „verbale und durchaus gefährliche Entgleisung“ vor. Diese könne „nicht einfach ausgesessen werden“. Hofer gab sich in einer Aussendung überzeugt, dass derart extreme Aussagen bei zigtausenden Anhängern Erdogans in Österreich auf fruchtbaren Boden fallen werden. Die aktuellen Spannungen zwischen Wien und Istanbul brächten Österreich außerdem in eine negative Doppelmühle, so Hofer: „Österreich hat sich ins Schaufenster islamistischer und radikal-islamischer Organisationen gestellt. Sie alle haben Österreich als neues Feindbild entdeckt. Das hat wenig mit Solidarität zu tun, denn solidarisch müssen wir mit den Opfern auf beiden Seiten sein, solidarisch müssen wir mit jenen sein, die den Konflikt beenden wollen.“