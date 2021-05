Caroline Pilhatsch im EM-Halbfinale über 50 m Rücken

Von fünf österreichischen Schwimmern, die am zweiten Tag der Langbahn-Bewerbe der EM in Budapest im Einsatz waren, ist nur Caroline Pilhatsch in die nächste Phase aufgestiegen. Die 22-jährige Steirerin schlug am Dienstag in ihrem Vorlauf über 50 m Rücken nach 28,02 Sekunden an und war damit nicht nur in ihrem Heat Vierte, sondern qualifizierte sich als Gesamt-Sechste für das Halbfinale (folgt um 18.49 Uhr).