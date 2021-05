Weichenstellung für Schröcksnadel-Nachfolge Zerreißprobe

In Anif bei Salzburg werden am (heutigen) Dienstagabend die Weichen über die Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gestellt. Es wird eine Zerreißprobe, denn der aus den neun Landesverbands-Chefs bestehende Wahlausschuss versucht dabei, sich trotz der zuletzt umstrittenen Situation auf einen Kompromiss und eine Person zu einigen. Als Nachfolge-Kandidaten werden nach letztem Wissensstand die beiden Ex-Rennläufer Michael Walchhofer und Renate Götschl nominiert.

Hotelier Walchhofer (46) hatte sich schon vor Längerem zur Kandidatur entschlossen. Seine ehemalige Schul- und Teamkollegin Götschl (45) war erst vergangenen April und etwas überraschend vom steirischen Verband nominiert worden. Das ist insofern bedeutsam, als Schröcksnadel nachgesagt wird, über den neuen Präsidenten weiterhin Einfluss auf die wirtschaftlichen Gesellschaften des Ski-Verbandes haben zu wollen. Walchhofer hatte stets betont, dass der neue ÖSV-Präsident Letztentscheidung in allen Bereichen des ÖSV haben müsse.

Götschl sei die Aktuellste in einer Reihe von Schröcksnadel forcierter Kandidatinnen, glauben deshalb viele. Wegen der unterschiedlichen Interessen im Hintergrund sei in den vergangenen Wochen jedenfalls ein Riss durch die Landesskiverbände gegangen, sind sich Insider und Beobachter sicher. Die „Salzburger Nachrichten“ etwa schreiben, dass man am Dienstag den „letzten Akt einer Entfremdung“ erlebe.