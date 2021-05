FPÖ: Salzburg und Tirol präferieren Kickl vor Hofer

In Salzburg ließ Landesparteiobfrau Marlene Svazek am Dienstag im APA-Gespräch recht deutlich eine Präferenz durchklingen. „Ich begrüße, dass Herbert Kickl als Spitzenkandidat zur Verfügung steht. Er hat das handwerkliche Zeug dazu“. Sie sehe es grundsätzlich positiv, wenn man aus mehreren Kandidaten auswählen könne. „Hofer übt als dritter Nationalratspräsident bereits ein präsidiales Amt aus. Vielleicht wäre das eine gute Vorbereitung für andere Wahlen“, spielte sie auf die 2022 anstehenden Bundespräsidentenwahlen an. Tatsächlich stelle sich die Frage, wen die FPÖ als Spitzenkandidat ins Rennen schicke, vor einer Neuwahl aber nicht. „Und ich halte Neuwahlen in absehbarer Zeit für nicht sehr wahrscheinlich“, betonte Svazek.