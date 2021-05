Internationaler Gipfel zu Finanzhilfe für Afrika in Paris

In Paris hat ein großes Gipfeltreffen zur finanziellen Unterstützung afrikanischer Staaten in der Coronakrise begonnen. Auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron kamen am Dienstag zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Führungspersönlichkeiten internationaler Organisationen im Grand Palais Ephemere, einer temporären Ausstellungshalle in der Nähe des Eiffelturms, zusammen. Einige nahmen per Videoschaltung teil.