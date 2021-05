ORF nimmt digitalen Medienwandel verstärkt ins Visier

Der ORF hat die Ergebnisse seines fünfmonatigen „TransFORM“-Prozesses, der sich dem digitalen Medienwandel widmete, in seinen jährlich erscheinenden Public-Value-Bericht einfließen lassen. Dieser soll die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags dokumentieren und wurde am Dienstag für 2020/21 im Rahmen eines Dialogforums präsentiert. Klare, aber nicht neue Erkenntnis ist: Der ORF muss sich vom Public-Service-Broadcaster zu einer Public-Service-Plattform entwickeln.

In dem Bericht finden sich unter anderem die Ergebnisse der von Ö3 beim Sozialforschungsinstitut SORA in Auftrag gegebenen Umfrage „Generation ... Corona!?“, die im März dieses Jahres junge Menschen befragte. Dabei kristallisierte sich heraus, dass 16- bis 25-Jährige ORF-Informationsangebote auch auf Social-Media-Kanälen sehen (75 Prozent) und Online-Angebote zeitlich unbegrenzt nutzen wollen (74 Prozent). Sechs von zehn Befragten wünschen sich Foren und Chats, in denen sie sich einbringen und mitdiskutieren können.