Pariser Hilfsgipfel verspricht Afrika 100 Milliarden Dollar

Internationale Geldgeber wollen mit Milliardenhilfen die Wirtschaft Afrikas nach der Coronapandemie ankurbeln. Über den IWF könnten auch dank der Solidarität reicher Länder rund 100 Milliarden US-Dollar (82,35 Mrd. Euro) mobilisiert werden. Das kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag in Paris am Rande einer Afrika-Hilfskonferenz an. „Wachstum und Stabilität in Afrika bedeuten Wohlstand und Stabilität in Europa“, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.