Prozess um versuchten Mord an 84-jährigem Ehemann

Wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann muss sich eine 72-jährige Wienerin am Mittwoch am Landesgericht für Strafsachen verantworten. Sie soll am 23. Jänner 2020 dem 84-Jährigen nach jahrzehntelanger Ehe im Streit ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klingenlänge zunächst in den Rücken gestochen haben. Laut Anklage versetzte er ihr darauf eine Ohrfeige, setzte sich auf einen Stuhl und wollte die Rettung rufen.